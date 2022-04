BBB 22: ex-participante sofre acidente e estado de saúde é delicado

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Eliminado no início de fevereiro desta edição do Big Brother Brasil, Rodrigo Mussi, 36 anos, foi vítima de um acidente de carro na madrugada desta quinta-feira (31). Ele está sedado e internado na UTI do Hospital das Clínicas, em São Paulo. De acordo com a assessoria do gerente comercial, Rodrigo sofreu traumatismo craniano e múltiplas fraturas pelo corpo. Seu estado de saúde é considerado delicado, porém estável. Um boletim médico oficial do hospital está previsto para ser divulgado nesta sexta-feira (1).

Rodrigo estava no banco de trás de um carro de aplicativo, que bateu na traseira de um caminhão. O motorista usava cinto de segurança e não se feriu. O ex-BBB, no entanto, não estava protegido e, com o impacto, foi arremessado para fora do carro. O acidente aconteceu na Marginal Pinheiros, em São Paulo.

