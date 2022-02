BBB 22: ‘Está sangrando’: possível transmissão de herpes preocupa direção

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Aconteceu de novo, apesar dos apelos da direção do programa para que a situação não se repetisse. Com herpes labial e lesões na boca há mais de uma semana, Eliezer, um dos participantes do Big Brother Brasil 22, voltou a trocar beijos no programa. “Ai, sangrou! Sua boca está sangrando”, avisou Natália, na madrugada desta quinta (17). Eles já tinham se beijado em iguais condições (com a herpes labial em fase crítica) no último dia 10.

Coragem de beijar esse macho com HERPES 🤢pic.twitter.com/LWLu5G0kUJ — blick (@blick65807964) February 17, 2022

Na semana passada, o apresentador Tadeu Schmidt explicou, ao vivo, como se dá a transmissão da doença e afirmou que Eliezer tinha sido orientado pela equipe médica a tomar todas as precauções necessárias. “Herpes é uma doença viral e quanto está em uma fase aguda, isto é, com a presença de lesão, como um machucado na boca, devemos tomar alguns cuidados, entre eles não beijar nem compartilhar objetos pessoais”. Parece que Eliezer não levou muito a sério. Procurada por VEJA, a Globo ainda não se posicionou sobre como pretende lidar com a questão a partir de agora. “Herpes” é o assunto mais comentado no Twitter brasileiro desde a madrugada desta quinta-feira (17).

