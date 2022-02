Por que a Globo demorou doze horas para expulsar a agressora do BBB 22

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

A cena foi ao ar no final da noite da segunda-feira (14) e provocou uma inflamada – e imediata – reação nas redes. Não só lá. No próprio Big Brother Brasil, o apresentador Tadeu Schmidt pareceu incomodado e constrangido com a cena que ele (e o Brasil todo) acabara de ver. Uma das participantes, Maria, usou um balde para agredir a rival Natália, ao usar uma força acima do normal para jogar água sobre a sua cabeça, uma metáfora de uma grande cusparada na “inimiga”. Apesar do clamor nacional, das imagens que não deixavam dúvida alguma, de o assunto “Maria” e “agressão” virarem trending topics no Twitter, a Globo demorou mais de 12 horas para decidir pela expulsão da atriz. Por quê?

Porque, a princípio, a cúpula do programa avaliou que não seria bom perder a participante, e que a agressão, vá lá, pode ter sido involuntária. Ela pediu desculpas. As desculpas foram timidamente aceitas… Mas como num efeito cascata, a pressão dos espectadores nas redes repercutiu, claro, nos patrocinadores.

São eles que vão injetar quase 700 milhões de reais no reality este ano – as cotas variam de 11 milhões a 92 milhões. Lembra que Tiago Leifert disse que o programa ajuda a pagar os salários de todos da emissora? Pois é. Money talks. Por pressão dos anunciantes que, obviamente, não pagam tão caro para terem suas marcas associadas a baixarias e agressões, a direção do programa “reavaliou cuidadosamente as imagens” (segundo suas próprias palavras) e decidiu expulsar Maria. Procurada por VEJA, a Globo não comentou o motivo que a levou a demorar mais de 12 horas para decidir pela desclassificação da atriz.