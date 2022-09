Bala desejo explica beijo de língua no apresentador do Multishow

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Os integrantes Júlia Mestre, Lucas Nunes, Zé Ibarra e Dora Morelenbaum formaram a banda Bala Desejo durante a pandemia. Todos estudaram na escola Parque, na Zona Sul do Rio de Janeiro, e no período pandêmico foram todos morar na casa da Júlia. Como já tinham uma carreira musical, com outras bandas e projetos, se uniram. Com forte influência do MPB das décadas 70 e 80, começaram a chamar atenção quando participaram das lives da cantora Teresa Cristina, e foram chamados por uma gravadora para gravar o primeiro disco.

A banda comentou os beijos ao vivo com os apresentadores do Multishow, Dedé Teicher e China. “Como o nome da banda diz, nós não reprimimos o desejo. A gente faz o que vem na cabeça. Deu vontade, eu fui lá e dei uma lambida. Ele [China] ficava no vai e não vai. Decidi tomar uma atitude”, disse Zé.