Autor doa milhares de livros sobre floresta para crianças

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Atualizado em 6 out 2022, 11h28 - Publicado em 9 out 2022, 17h00

Por Gustavo Silva Atualizado em 6 out 2022, 11h28 - Publicado em 9 out 2022, 17h00

Uma saga que mostra jovens superpoderosos na Amazônia combatendo os inimigos da floresta é a narrativa da trilogia infanto-juvenil Guerreiros da Amazônia, de Ronaldo Barcelos. Para fomentar a distribuição da literatura, o carioca fundou um projeto de distribuição de livros em 2012. Ao longo desses anos, já doou mais de 25 mil livros físicos e 200 mil e-books, chegando a mais de 500 escolas do país. “O objetivo da obra foi e ainda é intelectualizar nossas crianças sobre as florestas, que são parte fundamental do Brasil”, diz. Em virtude do dia das crianças, na quarta-feira, 12, o autor vai lançar uma edição especial.