Atriz relata fenômenos sobrenaturais em gravação de ‘Mamonas Assassinas’

A atriz Fernanda Schneider, conhecida como Fefe, relatou nas redes sociais alguns acontecimentos sobrenaturais durante as filmagens de Mamonas Assassinas. O longa-metragem, que relembra a famosa banda brasileira, será lançado nesta quinta-feira, 28. Fernanda, por sua vez, interpreta Adriana, personagem fictícia namorada de Dinho, uma mistura das características de duas parceiras que realmente existiram na vida do vocalista. “Em um desses momentos, durante a gravação o tempo mudou, as luzes apagaram e apenas uma luz piscava em cima de uma brasília amarela, enquanto o estacionamento todo estava apagado”, relatou Fefe nas redes sociais. Ela também alega ter sentido a presença de um dos integrantes da banda no set.