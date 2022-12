Atriz de ‘O Sexto Sentido’ anuncia separação após flagrar traição

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Tony Collette, 50 anos, é protagonista de filmes como O Sexto Sentido, Hereditário, Um Grande Garoto e Pequena Miss Sunshine. Era casada desde 2003 com o baterista David Galafassi, 44 anos. A atriz, que já ganhou uma indicação ao Oscar de Melhor Atriz Coadjuvante, anunciou a separação do músico após quase 20 anos de relacionamento, horas depois de Dave ser flagrado beijando outra mulher em uma praia em Sydney, Austrália.

“Após um período substancial de separação, é com graça e gratidão que anunciamos nosso divórcio. Estamos unidos em nossa decisão e nos separamos com respeito e cuidado contínuos uns pelos outros. Nossos filhos são de suma importância para nós e continuaremos a prosperar como família, embora de forma diferente. Somos gratos pelo espaço e amor que você nos concede à medida que evoluímos e passamos por essa transição pacificamente. Muito obrigado. Toni Collette e David Galafassi”, diz o comunicado acompanhado de uma imagem com os dizeres “Paz & Amor”. O casal têm dois filhos, de 14 e 11 anos.

