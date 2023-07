Atores deixam de ser preteridos por campanhas de grifes

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Nos últimos tempos, os influenciadores têm conquistado cada vez mais destaque no mercado publicitário, visando a campanhas de moda e life style. Mas algumas grifes voltaram a procurar atores para estrelar os anúncios de novas coleções, em particular as que são voltadas ao público masculino – tido como mais tradicional na hora do consumo.

José Loreto, por exemplo, estrela a nova campanha de primavera da Ellus. “Muito feliz de iniciar a parceria com uma das marcas que mais admiro na moda feita no Brasil”, disse. Já a Hering, no clima de Dia dos Pais, convidou Chay Suede e seus dois filhos, Maria, 3 anos, e José, 2. A campanha retrata a paternidade como uma jornada de aprendizado e conexão. “Como uma marca próxima das famílias brasileiras, entendemos, junto com elas que ser pai é estar aberto a aprender e criar laços todos os dias para construir vínculos que estabelecem confiança e valores. Chay traduz esses atributos em sua versão de pai”, defende Fabíola Guimarães, diretora da Hering.

Felipe Titto e o filho, Theo, 19, estrelam o comercial da marca de moda masculina Urban Performance. Já a Vivara, uma das maiores joalherias da América Latina, fez campanha com o ator Rômulo Estrela e seu filho, Theo, 7, que fotografou pela primeira vez ao lado do pai. “Estamos olhando cada vez mais para o público masculino e no seu desejo pelo universo das joias. Eles representam uma parcela grande da nossa demanda e queremos que, quando entrem em nossas lojas, encontrem opções que os agradem”, diz Marina Cirelli, diretora de marketing e sustentabilidade da marca.

Sobra espaço até para quem não é ator, mas está sempre na televisão. O apresentador Tadeu Schmidt estreia ao lado das filhas Valentina, 21, e Laura, 19, um comercial para a marca Simples Reserva – com foco em roupas básicas para atender diferentes gêneros, idades e tamanhos. Para especialistas em marketing, essa é uma tendência positiva que os grupos de comunicação abriram possibilidades, e mais do que isso, de contratar celebridades que tenham ótima reputação no mercado. “O que há pouco tempo era impensável, vetada pela TV Globo, hoje é uma realidade. O mercado publicitário logo endossou a novidade contratando profissionais que possuem ótima imagem com alto potencial de engajamento perante o mercado como o Tadeu Schmidt”, afirma Fábio Wolff, sócio-diretor da Wolff Sports.

Além de ser mais barato contratar atores do que atrizes (geralmente o cachê delas é o dobro e dependem de maior estrutura nos bastidores), eles precisam estar em evidência há mais tempo para se tornarem relevantes ao público. O que também inclui participação em redes sociais. “Daqui para frente, cada vez mais as marcas procurarão pessoas com grande força de engajamento e que possuem sinergia para utilizarem em suas campanhas, cada uma com a sua necessidade de perfil”, corrobora Renê Salviano, CEO da Heatmap.