Ator esnoba Cássia Kis e Regina Duarte, apoiadoras de Bolsonaro

Enrique Díaz respondeu assim a uma dúvida de um dos seus seguidores no Instagram. Alguém quis saber: “Escolhe: ser protagonista par romântico com Cássia Kis ou ser vilão ‘par love’ com Regina Duarte?”. O ator então disse: “Puxada a situação, não sei. Acho que eu faria uma terceira coisa qualquer, mais legal. Todo amor para todo mundo, porque não é fácil nada para ninguém”. Não custa lembrar: As duas atrizes apoiaram – e ainda apoiam – Jair Bolsonaro (PL).

