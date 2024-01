Ator de ‘The Crown’ expõe fim de amizade com príncipe Harry

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Dominic West, que viveu rei Charles III em The Crown, série da Netflix, não é mais amigo de príncipe Harry. O britânico, que interpreta rei Charles III na produção, deu detalhes do rompimento no programa de rádio Sunday Morning. West e Harry mantinham um bom relacionamento muito antes do início da série. Eles se conheceram em 2013, durante evento de caridade Walking With the Wounded — quando viajaram à Antártida ao lado de veteranos de guerra. “Nós meio que perdemos o contato porque eu falei demais em uma entrevista coletiva. Nós não nos falamos desde então. Acho que me perguntaram o que nós fizemos. E o que fizemos para celebrar quando chegamos lá”, disse. Apesar das polêmicas levantadas, Harry no início de 2023 chegou a admitir que assistia à produção. “Sim, eu realmente assisti a The Crown… As coisas mais antigas e as mais recentes”.