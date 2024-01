Ator de ‘Saltburn’ relata sua experiência de quase morte

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Estrela em Saltburn, o ator irlandês Barry Keoghan quase perdeu o braço devido à fasciíte necrosante, doença fatal em um a cada cinco casos. A amputação foi cogitada para evitar progressão da infecção. O ator contou recentemente sobre as lembranças do trauma. “Lembro de um amigo me dizendo: ‘Só se lembre disso quando você for indicado ao Oscar’”. Barry foi indicado a Melhor Ator Coadjuvante em 2023. Sucesso na temporada pela história dramática e cenas de forte tensão sexual, Saltburn está disponível na plataforma Amazon Prime Video.