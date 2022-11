Ator da série ‘Heartstopper’ revela ser bissexual

Aos 18 anos, Kit Connor, que interpreta Nick Nelson na série adolescente Heartstopper, da Netflix, revelou ser bissexual. A publicação feita nesta segunda-feira, 31, em seu Twitter, causou frisson entre seus fãs. “Eu sou bi. Parabéns por forçar um jovem de 18 anos a se expor. Eu acho que alguns de vocês perderam o ponto da série. Tchau”, escreveu o jovem que, na série, interpreta um garoto popular da escola por quem Charlie (Joe Locke) se apaixona. A amizade entre os dois se fortalece e Charlie tenta conquistá-lo, mesmo sabendo que pode se magoar.

Desde que a produção se tornou um sucesso de público no mundo, Connor já havia comentado que não se sentia confortável em rotular sua sexualidade. Mas os fãs continuavam a insistir que ele falasse sobre o assunto.

back for a minute. i’m bi. congrats for forcing an 18 year old to out himself. i think some of you missed the point of the show. bye

— Kit Connor (@kit_connor) October 31, 2022