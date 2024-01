Astro de ‘Barbie’, Ryan Gosling explica por que filhas não viram o filme

Giro VEJA - 17 de janeiro

Barroso defende debate 'sem preconceitos' sobre segurança pública

O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luis Roberto Barroso, defendeu nesta quarta-feira, 17, que o Brasil debata “sem preconceitos” a questão da segurança pública, incluindo a política de drogas, e disse que o país é seriamente ameaçado pela atuação do crime organizado. As declarações do presidente do STF, a operação da PF contra garimpeiros na Terra Yanomami e o desentendimento entre Bolsonaro e o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, são destaques do Giro VEJA.