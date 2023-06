As viagens de James Cameron para ver os destroços do Titanic

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Após a notícia de que um veículo submersível que levava turistas aos destroços do Titanic desapareceu no Oceano Atlântico, voltou à tona o bastidor do filme que fez história em Hollywood. James Camaron lançou Titanic em 1997 – tendo 14 indicações e onze vitórias no Oscar, um recorde imbatível até hoje. Mas antes desse feito, Camaron precisou fazer nada menos do que 33 viagens até os destroços, a mais de 3,8 quilômetros de profundidade.

“Me sinto muito ligado à história [do Titanic], depois de ter mergulhado 33 vezes no naufrágio. Quanto mais você estuda, mais contagiado pela história do Titanic você fica. Digo sempre como é frágil. Você acha que o entende até se aproximar e ver que tem muito mais complexidade na história (…). Eles precisam financiar essas coleções de alguma forma. Precisam financiar suas viagens ao redor do mundo, colocando-as em exposição. Acho que quando você as vende, e elas vão para um local privado e nunca mais são vistas, ultrapassam o limite”, declarou Cameron, em entrevista à CBS, dos Estados Unidos, em fevereiro.

