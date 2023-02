As seis rainhas de bateria que voltam no Sábado das Campeãs

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

A apuração das escolas de samba do Rio de Janeiro foi realizada na tarde desta quarta-feira, 22, na Marquês de Sapucaí, e elegeu a Imperatriz Leopoldinense como grande campeã do carnaval 2023. Em segundo lugar ficou Viradouro, seguida por Vila Isabel, Beija-Flor, Mangueira e Grande Rio. Essas seis escolas voltam a brilhar na avenida no desfile do sábado das campeãs, 25. E as seis rainhas das escolas também vão voltar a sambar, são elas: Maria Mariá, Erika Januza, Sabrina Sato, Lorena Raissa, Evelyn Bastos e Paolla Oliveira.