A reunião de Erika Januza com seus ritmistas antes do desfile

Pela segunda vez em poder do cetro de rainha de bateria da Viradouro, Erika Januza, 37, decidiu alugar uma casa de festas e juntar os 280 ritmistas da escola niteroiense no pré-Carnaval. Avaliou que “era importante” firmar uma liga com a equipe, a quem paparicou com comes e bebes, futebol e piscina. “No ensaio nem dá tempo de conversar, por isso queria um dia só com eles”, justificou a atriz, que, durante o rega-bofe, levava a tiracolo o mais minguado de todos os pratos. São ossos da realeza.

Publicado em VEJA de 22 de fevereiro de 2023, edição nº 2829