Os perrengues de Sabrina Sato antes do desfile da Gaviões da Fiel, em SP

Sabrina Sato, 42 anos, é atualmente um dos nomes mais icônicos do carnaval. Além de arrasar na produção de fantasias para os bailes, ela desfila como rainha de bateria da Gaviões da Fiel, no desfile deste sexta-feira, 17, em São Paulo, e na Vila Isabel, no desfile de segunda-feira, 20, no Rio, além de musa do camarote N1, na Sapucaí. A apresentadora conversou com a coluna sobre a preparação para a maratona, os perrengues que já passou desfilando e como cria os looks memoráveis que usa durante o pré-carnaval.

Ainda há frio na barriga sendo rainha de bateria há 19 anos? Claro! É muito orgulho e enorme responsabilidade, não só na Avenida, mas também com a comunidade. É o compromisso com o amor que faz tudo valer a pena. Além de representar como rainha, também temos trabalho muito sério do Instituto Sabrina Sato e a Gaviões, com ações sociais e doações, por exemplo. Com a Vila já são 10 anos como rainha e o mesmo frio na barriga em todos os desfiles. Tenho sorte em ter duas escolas de samba do coração.

Como manter a animação em meio a tantos compromissos entre Rio e São Paulo? É a época do ano que mais amo, me divirto trabalhando e quando comemoro meu aniversário. A maratona esse ano vai ser diferente, já estamos mostrando tudo no reality que vai ao ar no GNT, Globoplay e nas minhas redes. Nesse último final de semana, por exemplo, tivemos o Baile da Vogue. No sábado, 11, mesmo sob forte chuva, pra ajudar a lavar a alma, foi o último ensaio técnico na Sapucaí. E no dia 12 o bloco Carnaval da Sabrina com Unidos do Bar Brahma em São Paulo foi maravilhoso.

Você arrasa nos looks do pré-carnaval. De onde vem a inspiração? Começamos a pensar nos looks de carnaval em agosto. O Pedro [Sales, stylist] e eu temos um arquivo de referências que vamos guardando. Todo o processo criativo é divertido de fazer. A partir do momento que sabemos mais detalhes da fantasia do desfile, a gente identifica o que tem mais a ver com toda a história e assim vamos criando. É um trabalho em conjunto com o Pedro, o Henrique Filho (que assina suas fantasias) e a minha equipe.

Hoje em dia muitas escolas preferem colocar mulheres da comunidade para desfilar. O que acha disso? Acho importante e necessário. Ao longo desses anos, vi muitas meninas crescerem e se destacarem. Tem muita dedicação, empenho e trabalho ao longo de todo ano. Uma das minhas melhores amigas, a Dandara Oliveira, é uma das musas e diretora das passistas da Vila Isabel, e é lindo ver como ela e a família se dedicam para a escola. Que a evolução feminina só cresça!

Como vai ser a sua fantasia esse ano? Não posso dar spoilers, mas vamos trazer materiais e conceitos bem diferentes na Vila Isabel e Gaviões da Fiel.

Em todos esses anos, já passou algum perrengue desfilando? Como foi? São quase 20 anos de avenida. Imagina quantas histórias vivi no Anhembi, na Sapucaí! Já aconteceu de tudo comigo na Avenida (risos). Naquela correria de dois desfiles em uma mesma noite no ano passado, entrei na avenida plena, mas por dentro aguentei a dor porque minha virilha estava toda machucada. Lembro outra vez, em 2008, que o sutiã arrebentou. Uma outra vez, minutos antes de entrar na Sapucaí, tivemos que ir atrás de uma pessoa para soldar a fantasia, ainda bem que encontramos e deu tudo certo!

Tem alguma superstição antes de entrar na avenida? Minutos antes de entrar na avenida, fechar os olhos por um minuto, agradecer e pedir proteção.

O Carnaval da Sabrina acompanha seus ensaios, reuniões, provas de figurino. Como é o dia a dia com a presença das câmeras? Uma delícia, eu amo esse agito todo, me divirto trabalhando. Brinco com a minha equipe que nesta época do ano ninguém dorme, só depois das Campeãs! Eu já conheço toda a equipe que capta para o canal, são parte da minha equipe também e me sinto super à vontade com todos.

Como é o seu dia antes de sair na avenida? Normalmente estou trabalhando ou em algum compromisso em meio à maratona de carnaval. Mas no dia do desfile tento ficar tranquila, em casa com a minha filha… Para a preparação pré-desfile, tento manter uma rotina de treinos e uma alimentação balanceada. Esse início de ano, por conta das gravações do The Masked Singer Brasil, tenho acordado bem cedo para malhar. Assim quando a Zoe acorda, já treinei e tomo café com ela antes de levá-la para a escola. Mas os treinos são importantes para o condicionamento físico e para aguentar a maratona em duas avenidas.