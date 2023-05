As polêmicas envolvendo o filme que abre o Festival de Cannes

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

A pré-estreia de Jeanne du Barry abre o Festival de Cinema de Cannes 2023 nesta terça-feira, 16. O protagonista Johnny Depp, 59, chegou à cerimônia de braços dados com Maïwenn, 47, diretora do filme envolvida em recentes polêmicas do mundo do cinema.

A diretora, que também é atriz, foi casada com o diretor Luc Besson, e admitiu há alguns dias ter cuspido em um jornalista francês, Edwy Plenel. O motivo seria uma investigação do profissional sobre alegações de estupro e agressão sexual contra Besson, com quem ela tem uma filha. A cineasta também escalou Depp para o papel quando o ator ainda estava envolvido no processo contra a ex-mulher Amber Heard, que o acusou de violência doméstica.

Johnny Depp sendo ovacionado no festival de Cannes. pic.twitter.com/tOcqYCAQgh — Central Johnny Depp (@centraldepp) May 16, 2023

Johnny Depp posando no tapete vermelho com a equipe de “Jeanne du Barry” no festival de Cannes. pic.twitter.com/VQO33E2UpI — Central Johnny Depp (@centraldepp) May 16, 2023

