As muitas caras de Dom Pedro I na ficção

O feriado de 7 de setembro marca os 200 anos da Independência do Brasil. E uma das figuras centrais continua sendo foi Dom Pedro I, mesmo diante da agitação política que o feriado ganhou com a proximidade das eleições. Trata-se de um personagem no mínimo curioso e que, por isso mesmo, ganha diversas releituras nas telas – novelas, filmes e minisséries tentam dar conta de toda a magnitude do imperador. Confira alguns dos atores que já interpretaram o patriarca responsável por separar Brasil de Portugal.

Cauã Reymond – Recém-chegado aos cinemas, A Viagem de Pedro, longa dirigido por Laís Bodanzky, traz D. Pedro I retornando a Portugal em 1831, após a Independência do Brasil.

Daniel de Oliveira – A minissérie Independências, dirigida por Luiz Fernando Carvalho que estreia na TV Cultura nesta quarta-feira, 7, às 22h, tenta ser fiel à realidade histórica do Brasil, além de explorar personagens pouco comentados, como da ex-escravizada Maria Felipa de Oliveira na guerra da Independência da Bahia, em 1823. A produção tem 16 episódios, com exibição de um por semana.

Caio Castro – Na novela Novo Mundo, exibida pela TV Globo em 2017 e reexibida em 2020, o imperador representa dois grandes momentos históricos: o “Dia do Fico”, de 9 de janeiro de 1822, quando as cortes portuguesas exigiam o retorno de Dom Pedro a Portugal para que o Brasil voltasse a ser colônia, e a Proclamação da Independência.

Marcos Pasquim – Um imperador descamisado e galã na surge na minissérie O Quinto dos Infernos, da TV Globo, que fala da vinda da Família Real Portuguesa em 1808. A obra finaliza com a volta de D. Pedro a Portugal em 1831.

Tarcísio Meira – Entre outros acontecimentos do realismo fantástico de Dias Gomes, o ator viveu o imperador na trama de Saramandaia, também da TV Globo, ao fazer uma visita à fictícia cidade de Bole-Bole.