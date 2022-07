As lições subentendidas na provocação de Anitta a Lula

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Em uma só postagem, Anitta mostra como será o tom da sua participação ao longo da campanha de Lula (PT). Seu papel é provocar engajamento com o ex-presidente, chamando os seguidores para dentro da sua imensa “bolha”. Ela escreveu no Twitter: “Vou dar uma de anitter pra cima do Lula, pra ver se ele aguenta o rojão: ‘Aí papi, cadê os vídeos no tik tok reagindo aos luliters, a gente sente falta de engajar euem, ta aí sem fazer nada preguiçoso abandonou a carreira’ (contém humor)”.

O termo final “contém ironia” é para avisar aos haters que tudo não passa de uma brincadeira. Em tempos tão polarizados e exacerbação de fakenews, tudo tem que ser bem explicadinho. Outra coisa a se observar é a forma carinhosa que ela resolveu chamar Lula, “papi”. É uma tática de causar empatia e aproximação, o que faz com que os seguidores repitam o gesto quando mencioná-lo. E por fim, provocar e não bajular: Anitta sabe como estimular os fãs nas redes sociais como ninguém. Ao falar para Lula aparecer mais no TikTok (“a gente sente falta de engajar”), quase como uma crítica, ela expõe que este trabalho de engajamento tem que ser de mão-dupla. Ela sozinha não vai sacudir as redes se ele não oferecer farto material aos apoiadores (“luliters”). O recado está mais do que dado. Ele vai aguentar o rojão?

Vou dar uma de anitter pra cima do @LulaOficial pra ver se ele aguenta o rojão: "Ai papi cadê os vídeos no tik tok reagindo aos luliters, a gente sente falta de engajar euem ta aí sem fazer nada preguiçoso abandonou a carreira" (contem humor) — Anitta (@Anitta) July 19, 2022