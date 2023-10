As gêmeas brasileiras que fazem sucesso na moda internacional

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Nascidas em Lajeado, no Rio Grande Do Sul, as irmãs Estéfani e Estédila Schmitt, de 23 anos, tem chamado atenção no mercado da moda internacional. No currículo, as gêmeas idênticas ‘univitelinas’, reúnem aparições marcantes, como na apresentação da Gucci, realizada em Milão, em setembro de 2022, quando o diretor criativo da grife italiana, Alessandro Michele, apresentou a coleção The Gucci Twinsburg – Verão 2023. Além de desfiles na São Paulo Fashion Week e editoriais para publicações como Vogue, Harper’s Bazaar e Glamour, além de campanhas para empresas como Vivara, Melissa, Schutz, Ellus Second Floor e Shopping Iguatemi, entre diversas outras. Reveladas em 2016 e morando atualmente em São Paulo, elas são a nova aposta da MIX Models Agency, de Pedro Bellver e Wellington Vieira.