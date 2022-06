As fofurices do caçula de William no jubileu da bisavó Elizabeth II

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Ora entediado, ora maravilhado com os festejos a sua frente, de uma coisa não se pode negar: Príncipe Louis de Cambridge, 4 anos atraiu as atenções na manhã dessa quinta-feira, 2, na abertura das festividades do jubileu. Inquieto, fazendo caras e bocas, incomodado com o barulho dos aviões, balbuciando alguns comentários, exibindo caretas… Assim o Príncipe Louis se comportou na varanda do Palácio de Buckingham, em Londres, ao lado da bisavó, a rainha Elizabeth II, e dos pais, o duque de Cambridge, William, e a duquesa Kate. Mais comedidos, George, 8 anos, e Charlotte, 7, irmãos de Louis, mantiveram a pose – no máximo ensaiaram umas risadinhas.