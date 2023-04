As férias pelo mundo de Galvão Bueno e Desirée Soares

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Desde que anunciou a saída da Globo, em dezembro, Galvão Bueno, 72 anos, trabalha duro para negociar direitos de transmissão esportivas em seu canal no YouTube, tarefa com imenso potencial para azedar a relação com a antiga casa. Nas horas vagas, contudo, o narrador tem feito o que mais ama depois de gritar gol pelo Brasil: viajar pelo mundo com a mulher Desirée Soares, 53. Recentemente, os dois mergulharam nas Ilhas Maldivas e visitaram templos budistas em Tóquio. “Só não quero mais ir para Dubai, que visito todo ano”, provoca a empresária que, nas últimas semanas, se dedica a colher uvas para a marca de vinhos do casal, no interior do Rio Grande do Sul. “Tem até um rótulo de um espumante com meu nome que adoro, mas para jantares prefiro o cabernet sauvignon”, diz.

Publicado em VEJA de 19 de abril de 2023, edição nº 2837