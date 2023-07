As faustosas férias de Cristiano Ronaldo no verão europeu

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

O que fazer quando se tem à disposição um superiate singrando as águas azuis do Mediterrâneo? Pose, é claro. Especialista no assunto, o jogador português Cristiano Ronaldo, 38 anos, presenteou seus 593 milhões de seguidores com uma foto de sunga preta e dourada, corpão bronzeado inteiramente depilado… e unhas dos pés pintadas de preto (ao que consta, uma medida profilática — o esmalte protege contra fungos e bactérias). Discípula aplicada, sua companheira Georgina Rodríguez, 29 anos, fez sua parte, desfilando biquínis mínimos em seus mergulhos. Cristiano, Georgina e família aproveitam as férias dele do clube saudita Al-Nassr, que o contratou a peso de ouro — e de pistolão: o casal obte­ve licença especial do governo para morar junto sem ser casado, um tipo de coabitação proibido na Arábia Saudita.

Publicado em VEJA de 5 de Julho de 2023, edição nº 2848