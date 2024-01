As diferenças entre os irmãos Rafael e Francisco Vitti nas redes sociais

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Enquanto Rafael Vitti, de 27 anos, se destaca como o engenheiro Hélio, em Terra e Paixão, seu irmão Francisco, de 26, faz uma participação como o bad boy Jairinho em Elas por elas. Os irmãos, além da aparência e da opção pela carreira artística, não possuem tantas características em comum quando o assunto é rede social. Os filhos de João Vitti e Valéria Alencar estrearam na televisão com a mesma novela teen: Malhação – Rafael, em Malhação Sonhos, de 2014, e Francisco em Seu Lugar no Mundo, de 2015. E as semelhanças ficam por aí.

Leia também: A ‘dupla barriga’ que derruba ‘Terra e Paixão’ na reta final

Rafael, casado desde 2019 com Tatá Werneck, 40, e pai da pequena Clara Maria, de 3 anos, concentra as publicações em fotos da família e trabalho. No melhor estilo “paizão”, ele até possui conta no TikTok, mas não atualiza a plataforma desde 2021. No X, antigo Twitter, a última publicação foi em 2018. Com 22,8 milhões de seguidores no Instagram, Rafael não aparece tanto nos stories e mantém a pose de galã na novela das nove. Já Francisco, que namora a designer de moda Mariana Maurity, possui um milhão de seguidores no Instagram, sendo mais assíduo no TikTok, onde produz conteúdo de humor voltado para a rede.

Auto intitulando-se “esculhambado na web”, depois de uma matéria sobre ele com esse título, Francisco tem quadros experimentando combinações excêntricas de comidas, compartilha comentários engraçados dos seguidores, além de sempre comentar polêmicas do momento – como a separação de Luisa Sonza após traição. Sem muitas amarras ao apostar na descontração, Francisco mantém o TikTok ativo, com os mesmos vídeos que publica no Instagram. No X, com mais de 100 mil seguidores, gosta de suscitar controvérsias, como a histórica rixa entre Rio e São Paulo e a falta de praia na capital paulista. Tudo cheio de graça. Seus trabalhos mais recentes foram os filmes O Segredo de Sara e Como Sobreviver à Quarentena (ambos de 2021). Cada um ao seu estilo segue trilhando seus caminhos, mesmo os virtuais.

Continua após a publicidade