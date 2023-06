As curiosidades do especial de Alexandre Pires no ‘Som Brasil’

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Nesta quarta-feira, 14, após Terra e Paixão, vai ao ar a edição do Som Brasil dedicada a trajetória de Alexandre Pires, grande nome do pagode brasileiro nos anos 1990. Pedro Bial apresenta entrevistas inéditas, que percorrem infância, adolescência, início da carreira, até o momento atual. Além disso, o cantor reencontra Alcione e os integrantes do Só Pra Contrariar.

O local escolhido foi o Palácio Quitandinha, em Petrópolis, na região serrana do Rio, que já foi o maior cassino da América Latina, na década de 1940. Os espaços internos, que já receberam nomes como Wall Disney e Eva Perón, foram adaptados para as gravações. No hall de entrada foram montados três palcos diferentes, um deles chamado de ‘Baile Black’, representando a festa Black Chic, onde o pai de Alexandre tocava como DJ, e que ele frequentava quando criança; um café, transformando em bar latino, onde ele conta a carreira internacional – como a parceria com Gloria Estefan; e um teatro, onde o cantor recebe Alcione e uma área de convivência, onde foi gravada parte da entrevista com Bial.

“Ficamos pensando num lugar que contemplasse essa diversidade de espaços, e veio em nossa cabeça um hotel. Mas não um hotel tradicional, queríamos um lugar que fosse referência, assim como ele é para a música, como O Hotel Budapeste, filme de Wes Anderson”, explica Gian Carlo Bellotti, diretor geral do programa.

