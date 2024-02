As curiosas diferenças entre os irmãos Enrique Díaz e Chico Díaz

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Enrique Díaz, 56, que deu vida ao Coronel Firmino na primeira fase de Renascer, e Chico Díaz, 65, que interpreta Padre Santo, na mesma novela da TV Globo, viraram assunto pela semelhança física posta “lado a lado” na televisão. Enrique, inclusive, usou as redes sociais para brincar sobre o assunto: “Gente, olha só. Está rolando um negócio na internet que eu vi. Estão dizendo que eu e o Chico Diaz somos pessoas diferentes. Estão dizendo isso e estão postando coisas. E assim, não é isso não. Não tem duas pessoas diferentes. É um negócio complicado. Leva as pessoas ao engano, é uma espécie de deep fake que as pessoas estão fazendo. Então, se liga, presta atenção, não tem duas pessoas, é uma pessoa só”, declarou em tom de brincadeira.

Os dois irmãos na vida real possuem, entretanto, muitas diferenças. A coluna explica esse “negócio complicado”: filhos da tradutora brasileira Maria Cândida Rocha e do diplomata paraguaio Juan Díaz Bordenave (que trabalhava para a Organização dos Estados Americanos), a família era transferida de país a cada três. Não à toa, Enrique nasceu no Peru, Chico no México.

Enrique foi casado por 25 anos com a atriz Mariana Lima e terminou o relacionamento no início de 2024. Eles passaram mais de 20 anos sem se casar formalmente, mas decidiram assinar os papéis em 2019, oficializando a união. São pais de Elena, 20, e Antonia, 16. Nos últimos anos, ele trabalhou em Mar do Sertão, Pantanal e Amor de Mãe.

Muito por influência do irmão Chico, Enrique seguiu a carreira de ator. Hoje ele também atua como diretor, tanto no teatro, em peças como O Espectador, quanto na TV, em que fez parte da equipe de diretores de duas novelas – Joia Rara e A Regra do Jogo. No cinema, Enrique acaba de rodar O Auto da Compadecida 2, que tem estreia marcada para 25 de dezembro.

Chico se formou em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) antes de seguir a carreira de ator. Foi casado com a atriz Silvia Buarque por 18 anos e se separaram em 2021. Os dois são pais de Irene, 17 . Ele também é pai de Antonio Diaz, 28, que segue os passos do pai e do tio, já tendo feito alguns trabalhos como ator. O primogênito vive na Itália com a mãe, Cecília Santana, que foi casada com Chico até 2002. O personagem em Renascer marca sua volta às novelas após nove anos.