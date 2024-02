As críticas a Eduardo Paes após ousada medida contra camelôs

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

O prefeito do Rio Eduardo Paes comunicou nesta quarta-feira, 28, que será proibido que ambulantes ocupem a Rua Uruguaiana, importante concentração de comércio popular no Centro do Rio. Ele informou que a decisão foi tomada junto ao governador Cláudio Castro e medida vai valer nas próximas semanas, implementadas pelo secretário municipal de Ordem Pública, Brenno Carnevale. “Conversei com o Governador Cláudio Castro e tomamos a decisão de cumprir as regras do município que não permitem ambulantes na rua Uruguaiana. Ou seja, nas próximas semanas não serão mais permitidas a instalação de qualquer barraca ou ponto de comércio no espaço público. Não custa lembrar que temos fartas provas para mostrar que boa parte dos celulares roubados na cidade são comercializados ali. O secretário Brenno Carnevale ficará responsável por implementar as medidas necessárias para cumprir as determinações do prefeito e do governador”, escreveu no X.

Nos comentários, muitos seguidores criticaram a decisão e apontaram para a situação de vulnerabilidade social que muitos ambulantes enfrentam. “A maioria dos ambulantes da Rua Uruguaiana é de refugiados latinos em vulnerabilidade social. Vai fazer o que com eles? Qual o plano da prefeitura para acolher e dar condições àqueles que só querem uma vida digna e trabalho? Porque não pega quem vende celular roubado e prende?”, publicou um seguidor. “Muito bem! Mas essas pessoas que lá trabalham são todas bandidas? Vão ficar sem emprego: o que a Prefeitura fará a respeito? Vai empregá-las? Tirar da frente dos olhos o que é feio é facinho. Difícil é resolver o problema em definitivo”, escreveu outro. Xii…