As confusões da diretora Olivia Wilde no filme ‘Não Se Preocupe, Querida’

Bem antes da estreia, o filme Não Se Preocupe, Querida já dava o que falar. Começou pela diretora Olivia Wilde, 38 anos, remover do elenco o galã Shia LaBeouf — que na mesma hora esclareceu que ele é que tinha pedido as contas. Seguiu com Wilde sendo interrompida, em pleno palco onde apresentava o trailer, pela entrega dos papéis de um processo que seu ex-­marido Jason Sudeikis (da série Ted Lasso) move pela guarda dos filhos. Aprofundou com um romance dela com o substituto de LaBeouf, Harry Styles, 28 anos, e com resmungos de favoritismo. E degringolou de vez com a atriz Florence Pugh, 26 anos e a bela da vez em Hollywood, se recusando, sem explicações, a comparecer às pré-­estreias. Lançado nos cinemas, as críticas foram mornas, mas a falação funcionou: foi campeão de bilheteria no primeiro fim de semana de exibição.

Publicado em VEJA de 5 de outubro de 2022, edição nº 2809