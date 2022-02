As ‘coisas burras e idiotas’ ditas sobre as coreografias de Luísa Sonza

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Ao som da música Café da Manhã, lançada recentemente em parceria com Ludmilla, a cantora Luísa Sonza, de 23 anos, fez um strip-tease no palco durante um show em Vinhedo, no interior de São Paulo. Com a ajuda de dançarinos, que tiraram peças de seu figurino enquanto ela cantava, Sonza, vestindo apenas calcinha e sutiã, deu início à primeira apresentação ao vivo da canção.

Em cima de uma cama, a cantora fez uma coreografia sensual e, mais tarde, compartilhou os vídeos em seu Twitter. A sensualidade, velha conhecida de outras artistas pop, no entanto, incomodou parte de seus 3,4 milhões de seguidores na rede social.

“Não sei porque, mas concordo com quem diz que está muito vulgar, tipo eu gosto de artistas como Madonna e Miley Cyrus que amam p**aria assim. Mas esse vídeo pelo menos parece meio… brega? Sei lá, só não parece uma performance de cantora, mas sim de profissionais do sexo, por exemplo“, comentou uma seguidora no perfil de Luísa.

Ao mesmo tempo em que foi criticada pelo suposto teor apelativo da apresentação, a cantora recebeu elogios dos fãs. Uma delas considerou as mensagens de reprovação como retrocesso. “Jovens (a maioria que escreveu aqui) em 2022 pensando igual meus avós pensavam 70 anos atrás. Vocês são patéticos”, postou.

Diante da repercussão (foram mais de mais de 8,5 mil comentários apenas em um dos vídeos postados), a artista escreveu ter “vontade de sair andando até sumir” ao ler “coisas burras e idiotas” na internet. “Às vezes eu tenho vontade de só mandar um por um ir à m**da”, desabafou num dos posts, antes de completar: “já perdi a paciência de ser didática com gente que quer ser burra”.