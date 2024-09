As atrizes que ‘fugiram’ de Yasmin Brunet no Rock in Rio

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

A modelo Yasmin Brunet, 36 anos, ganhou a missão de entrevistar famosos na área VIP do Rock in Rio, mas vem enfrentando desafios, como o “fora” recebido de algumas celebridades. Jade Picon, 22, foi uma delas. A influenciadora chegou a conversar com alguns jornalistas que faziam a cobertura do evento, mas quando chegou a vez da Brunet, Picon inventou uma desculpa e não voltou mais para falar com a filha de Luiza Brunet. Já Paolla Oliveira, 42, até pensou em falar com a moça, mas deu meia volta quando viu quem a entrevistaria. Xii…