Paolla Oliveira curte show de Diogo Nogueira no Rock in Rio

Paolla Oliveira curtiu muito o show de Diogo Nogueira no Clube do Samba, dentro do espaço Global Village, no Rock in Rio, neste domingo, 15. Esta é a primeira apresentação do cantor no festival, curiosamente, no dia em que o line up é majoritariamente de rock. “O Rock in Rio virou um evento que é para além do ritmo, para além do dia. Acho que é essa mistura, esse caldeirão mesmo. Por isso que a gente vem. São vários palcos, vários ritmos e vários climas. E tem samba agora no rock, bebê. Bom demais!”, comemora Paolla.