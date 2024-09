‘Foi o enterro do X’, diz Jade Picon sobre meme de novela

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Jade Picon, 22 anos, curte mais uma noite de Rock in Rio neste domingo, 15, e na entrada do vip falou sobre os memes relacionados a novela Pé de Chinesa. A trama, toda montada por internautas na rede social, colocava Jade como protagonista. “Foi o enterro do X, né? Pé de Chinesa, o último assunto. Eu não estou mais acompanhando, mas foi muito engraçado”, se diverte, a artista, que confessa sentir falta do aplicativo. “Tive que deletar porque pela força do hábito, toda hora eu clicava e estava fora do ar. Eu deletei, mas quando voltar para o Brasil, eu volto a usar”.