As apostas para 2024: quem vai acontecer no esporte, na TV, na música

NO STREAMING – Se 2023 já foi um ano animado para as plataformas de streaming, 2024 não deve ser diferente. Continuidades de Os Outros (Globoplay) e Cangaço Novo (Prime Video), apontadas como destaques desse ano que vai acabando, prometem muita ansiedade nos fãs. A Netflix, para não ficar por trás, já começou a gravações de Senna, sobre o piloto de Fórmula 1 brasileiro. No papel-título, Gabriel Leone. E a novela Dona Beija, da HBO, com Grazi Massafera, deve enfim estrear.

NO ESPORTE – Quem não quer ver Rebecca Andrade nas Olimpíadas de Paris? Promessa de medalha para o Brasil, a ginasta está em sua melhor forma e promete um embate duríssimo com a americana Simone Biles, de quem é amiga. Haja coração!

NA TV ABERTA – A Globo quer deixar para trás a má-fase da audiência de suas recentes novelas. Para isso aposta todas as fichas no remake de Renascer, com Marcos Palmeira no papel que já foi de Antonio Fagundes, na versão original de 1993. Estreia prevista para final de janeiro.

NO CINEMA – Na onda de filmes espíritas que, há alguns anos, fizeram bonito nas bilheterias, a aposta do cinema nacional é em Nosso lar 2, com Edson Celulari no elenco.

NA MÚSICA – Será uma efeméride e tanto: os 80 anos de Chico Buarque. Homenagens, revisita aos clássicos e especiais na TV prometem dominar a mídia para reverenciar um dos gênios da MPB. Ah, o mestre faz aniversário no dia 19 de junho.

NO CARNAVAL – A Acadêmicos do Salgueiro traz um grito de alerta dos yanomami, é um lindo samba que promete sacudir a Sapucaí e jogar luz a uma causa ambiental que ganha cada vez mais o mundo.

