Arthur Lira comenta investigação de Bolsonaro pela PF

O Presidente da Câmara dos deputados, Arthur Lira (PP-AL), vem a frente da escola de samba Beija-Flor de Nilópolis, na noite deste domingo, 11. Antes da agremiação entrar, ele conversou com exclusividade com a coluna. “O carnaval do Rio não é novidade para mim, já vim várias vezes. A novidade é desfilar na escola do coração, falando da cidade da gente. É uma noite especial e espero que tudo dê certo, que a população aproveite esse espetáculo democrático da cultura brasileira. Esse enredo fala de Maceió, fala da cultura afro, fala de Zumbi, fala de um integrante herdeiro no trono da Etiópia. Essa homenagem à Maceió é motivo de muito orgulho, é uma cidade linda”, disse.

Sobre a investigação de Bolsonaro pela PF, afirma que “isso é com a polícia federal e com a justiça. Vamos deixar que elas corram dentro da normalidade jurídica. Não tem nenhuma postura que o Congresso possa fazer após ações da PF. Tem as ações políticas e jurídicas do Congresso, leis que são votadas para arrumar as situações. Acho que nesse momento a polarização no Brasil faz muito mal, seja de qualquer lado. A principal fonte da democracia são os partidos políticos. Eles não podem ser maculados. A gente espera que como em outras investigações, do PT e de outros partidos políticos, não foram, o PL agora não tem que responder por atos individuais. A democracia requer partidos fortes.

