Argentinos comentam ‘Milei’ no desfile da Vila Isabel

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Os “hermanos” levaram na boa a homenagem que Paulo Barros fez para o presidente argentino, Javier Milei, no abre-alas da escola Vila Isabel. A figura de destaque usando uma faixa presidencial com os traços físicos semelhantes ao presidente da Argentina levantou aplausos na Sapucaí. Na verdade, trata-se de uma crítica social, já que ele está esbanjando dinheiro, enquanto logo abaixo dele, a classe operária sofre pela representação da miséria. Turistas na Sapucaí do país vizinho comentaram a situação. “Achei engraçado, no primeiro momento até pensei que pudesse ser ele”, disse Juan Alzerin, brincando com o ocorrido.