Após fuga de Israel, Gabriela Duarte é acolhida pela mãe, Regina Duarte

Atualizado em 23 out 2023, 16h47 - Publicado em 23 out 2023, 16h39

Por Giovanna Fraguito Atualizado em 23 out 2023, 16h47 - Publicado em 23 out 2023, 16h39

No Brasil, após deixar Israel um dia depois que os conflitos começaram na região, Gabriela Duarte encontrou a mãe Regina Duarte em um evento em São Paulo, no sábado, 21. Na ocasião, a atriz e ex-secretária especial da Cultura no governo de Bolsonaro, inaugurou uma exposição de arte com suas obras. A herdeira, mesmo após ter se afastado da matriarca no início do ano, foi prestigiar o momento. “Ontem, na abertura da exposição ‘A Natureza e Eu’. Está tão bonito! E ela está tão feliz. Vai até dia 18/11, aqui em São Paulo”, escreveu Gabriela. As duas romperam a relação familiar depois que Regina apoiou os atos golpistas em Brasília no 8 de janeiro. Na ocasião, a filha ficou chocada com a postura da mãe.