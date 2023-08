Após dias sumido, maquiador das famosas é encontrado em estado grave

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

O maquiador Ricardo Luiz Milane Tavares, conhecido como Rico Tavares, estava desaparecido desde terça-feira, 22, quando não chegou a um local de trabalho em Itaboraí, no Rio de Janeiro. Na ocasião, ele iria fazer a maquiagem da atriz Letícia Spiller. Com a notícia do desaparecimento, atrizes como Cláudia Ohana, Dani Suzuki e a própria Letícia postaram pedindo ajuda para a localização do maquiador e amigo. Ele foi encontrado com vida, nesta quinta-feira, 24, no Hospital Alberto Torres, em São Gonçalo, por agentes da Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA). Segundo informações dos policiais, ele foi atropelado em Vista Alegre, São Gonçalo, na noite de terça-feira. O estado de saúde de Ricardo é grave, com lesão na coluna cervical e na cabeça.

Siga