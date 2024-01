Aparência de Neymar em festa de Romário chama atenção nas redes

Afastado dos gramados por causa de uma lesão, Neymar, de 31 anos, soltou a voz na festa de aniversário de 58 anos de Romário. O jogador subiu ao palco ao lado de Belo, no sábado, 27, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro. Mas não foi a tentativa de vocação para o microfone que despertou atenção dos convidados. Nas redes sociais, circulam centenas de comentários sobre sua forma física. Jornais estrangeiros também chamaram atenção para isso, e o nome do jogador ficou no topo da lista de termos mais pesquisados no Google Trends nesta segunda, com mais de 20 mil buscas. Neymar, que segue fora das opções do técnico Jorge Jesus para os jogos do Al-Hilal, está com um peso maior do que nas últimas vezes que apareceu em público no final do ano. E esta não foi sua estreia com a música. Em 2012, cantou Fazer Beber no DVD de Gusttavo Lima.