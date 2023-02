Aos 71 anos, como Vera Fischer foge da solidão e enfrenta a idade

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

De volta aos palcos com Quando Eu For Mãe Quero Amar Desse Jeito, Vera Fischer, 71 anos, jura estar bem resolvida com a prolongada solteirice — há décadas não assume um relacionamento. “Não sou do tipo que fica no alto da torre trançando cabelo à espera do bonitão que vai subir. Se um dia sentir falta, eu pego”, garante ela, que revela a tática infalível que encontrou para viver em boa companhia consigo mesma: pendurar espelhos pela casa inteira. “Olho, confiro e penso: sou um mulherão”, diz. Pura verdade.

Publicado em VEJA de 8 de fevereiro de 2023, edição nº 2827