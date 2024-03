Anitta: o ‘mísero’ valor doado por convidados como presente de aniversário

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Anitta anunciou que no dia do seu aniversário, no próximo sábado, 30, não quer receber presentes. Mas doações para instituições que atuam na preservação do meio ambiente. “Esse ano resolvi fazer algo diferente no meu aniversário. Em vez de presentes, peço aos meus amigos e familiares que doem para três instituições que escolhi. Doar é super simples”, disse em um vídeo publicado nas redes sociais nesta terça-feira, 26.

A cantora – que deu uma mega festa na terça-feira, 26 – abriu uma conta no site vakinha.com, para organização de doações, em seu nome, com uma foto que mostra um QR code. As instituições escolhidas são todas ao meio ambiente: a Hutukara Associação Yanomami (HAY), que é dedicada à defesa dos povos Yanomami e Ye´kwana; o Instituto Vida livre, criado para reabilitação de animais silvestres; e a Brigada de Incêndio Florestal de Alter do Chão, que atua no combate e preservação em incêndios em Santarém (PA). Anitta pediu um teto de 100 mil reais nas doações, mas, até a tarde desta quarta-feira, 27, só arrecadou cerca de 7 mil reais, de um total de 153 pessoas.