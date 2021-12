Anitta compra a briga de Tatá Werneck

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Anitta quer voltar ao programa de Tatá Werneck, mas não por acaso. Ao elogiar o “Lady Night”, do Multishow, e se convidar para retornar, Anitta se colocou claramente ao lado de Tatá, criticada por Fiuk depois que a entrevista do cantor foi ao ar, na última quinta (2).

Te amo ❤️ musa acessível poliglota 😍❤️❤️ https://t.co/PTOenWlVXE — Tata werneck (@Tatawerneck) December 6, 2021

Incomodado com as perguntas e brincadeiras feitas por Tatá, Fiuk reagiu com frieza e deu algumas respostas atravessadas para a apresentadora – isso já era sabido desde setembro, quando um dos convidados da plateia virtual contou que o clima havia pesado na gravação. “Pô, você falou que seria engraçado, Tatá”, reclamou o rapaz, em certa hora. A entrevista foi ao ar na quinta (2), quando ele passou a ser duramente criticado nas redes.

Malu Mader e as agressões físicas e psicológicas no meio artístico

Tatá botou panos quentes e o defendeu: “Amigos, não ataquem Fiuk, não. Ele mandou uma mensagem super fofa agradecendo e eu também agradeço muito a ele por ter ido. Tá tudo bem”, escreveu. O caldo, no entanto, entornou quando Fiuk publicou um vídeo no Instagram, dizendo que tinha combinado com Tatá “algumas coisas antes do programa”, e que surgiram perguntas que não estavam no roteiro. Pra quê.

Kate Middleton e Kamala Harris em imagens fortes e sem autorização

Tatá o desmentiu no dia seguinte: “Para quem possa interessar: Eu não combino roteiros com ninguém no programa. Eu explico quadros e pergunto sobre que assunto não posso falar. Ponto.” No mais recente capítulo do quiproquó, Fiuk reclama de ter sido desmentido pela apresentadora: “Chato, chatinho, beleza né. Eu não sou perfeito e nem finjo que eu sou. Agora mentiroso, mano… Mentiroso é fod*”.