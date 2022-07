André Lamoglia fala da repercussão na polêmica série espanhola ‘Elite’

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

André Lamoglia, o ator brasileiro que vive o jovem Iván na série espanhola Elite, da Netflix, recebe no sábado, 23, o prêmio de Melhor Ator Jovem 2022 no Festival de Sarajevo. Protagonista da quinta temporada da série, título mais assistido entre as séries de língua não inglesa, Top 10 de 75 países, André vem recebendo destaque na mídia europeia. Sua foto estampa outdoors pelas ruas de Madrid.

“Eu tinha ideia do tamanho de Elite em todo mundo e, mesmo assim, confesso que a repercussão foi maior do que eu imaginava. Estou muito feliz com o reconhecimento do trabalho e sempre sinto que ainda não me acostumei. Cada vez que dou uma volta por Madrid e vejo uma imagem minha, ou quando, por exemplo, algumas semanas atrás, fui para a Milano Fashion Week e vi na prática o quanto os italianos amam a série. A expectativa é grande para conhecer Sarajevo e esse festival que é o maior do leste europeu. Espero continuar a levar a bandeira do nosso país por aí”, diz ele à coluna.

Suas cenas de sexo com Manu Ríos, que vive Patrick, deram o que falar. O público shippou Ivan e Patrick de cara. Na vida real, André e Manu viraram amigos. Enquanto a sexta temporada de Elite não chega, ele está também no Globoplay na série Segredos de Justiça, em que vive Tomaz, filho da personagem Andrea Pachá (Glória Pires).

