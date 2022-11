Âncora da Fox News sugere que Biden interferiu nas eleições brasileiras

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Extremo conservador, o âncora da Fox News Tucker Carlson lançou dúvidas a respeito do processo eleitoral do segundo turno, disputado entre Jair Bolsonaro (PL) e Lula (PT), no último domingo. Com todas as letras, ele alega: “o presidente Joe Biden e sua equipe interferiram nas eleições brasileiras”, sem apresentar provas. A acusação é de que Biden enviou forças políticas de sua administração governamental para garantir uma transição segura de governo. “A administração de Biden vem interferindo nas eleições que ocorrem no Brasil. Biden já até mesmo anunciou que Bolsonaro perdeu e o ameaçou, caso ele conteste o resultado da votação que ocorreu no país dele. E ainda disse que a derrota de Bolsonaro foi limpa, anunciando que essa movimentação política reforça a crença nas instituições democráticas”, diz, irritado.

Mostrando não conhecer a fundo como decorre o processo eleitoral brasileiro, o discurso da emissora, no programa do âncora, se assemelha às reclamações dos bolsonaristas, a respeito das ações movimentadas pelo Tribunal Superior Eleitoral e seu presidente Alexandre de Moraes, em uma tentativa de defender o discurso de ódio e propagação de mentiras a partir do “chapéu” da liberdade de expressão.

Os filhos 03 e 04 do presidente não perderam tempo em corroborar com as teorias da conspiração. Nos perfis no Instagram para, somados, seus 5 milhões de seguidores, Eduardo e Renan Bolsonaro veicularam vídeo do jornalista estadunidense questionando a tomada de decisão do Youtube, que mudou as regras da plataforma e começará a deletar canais e vídeos responsáveis por levantar dúvidas sobre as eleições brasileiras. Essa não é a primeira e nem a última vez que o clã Bolsonaro lança teorias infundadas a respeito das urnas, mas, neste caso, esses pronunciamentos, mesmo indiretos, servem para fortalecer os atos antidemocráticos surgidos no país, desde o último domingo, pedindo a volta da Ditadura Militar.

