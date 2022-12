Ana Maria Braga tem crise de riso com nome de jogador na Copa do Mundo

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Em clima de Copa do Mundo, é comum surgirem alguns jogadores com nomes que tenham pronúncias inusitadas ao serem citados na língua portuguesa. Como o caso do atleta de Gana Alexander Djiku, que jogou na partida entre seu país e a Coreia do Sul. Ana Maria Braga, no programa Mais Você do dia 30, gargalhou ao rever a narração de Gustavo Villani falando o nome do jogador. Acompanhada por Louro e Ju Massaoka, que também não conseguiram conter a risada, Ana repetiu algumas vezes a pronúncia. Veja no vídeo abaixo.

