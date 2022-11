Amigo de Daniella Perez, Eri Johnson comenta morte de Guilherme de Pádua

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Amigo pessoal de Daniella Perez e de sua mãe, a novelista Glória Perez, Eri Johnson comentou com a coluna sobre morte de Guilherme de Pádua, vítima de um infarto neste domingo, 6.

“De certo forma, isso coloca um ponto final na história. Com todo respeito ao sentimento dos familiares, ele não vai fazer a menor falta aqui. Ainda não falei com Glória, mas com certeza ela tem o mesmo sentimento que o meu, já que é um assunto que sempre compartilhamos. Não dá para se desejar mal a ninguém, mas já se foram trinta anos de sofrimento. Que a morte dele acabe com esse sofrimento todo. De uma coisa eu tenho certeza: Nunca mais vamos ter que ver e ouvir mentiras saindo daquela boca para justificar a morte da Dani. Isso nunca mais”, disse Eri, que também estava na novela De corpo e alma, em 1992.

O ator contou ainda que recebeu a notícia pelo Junno, marido de Xuxa, já que estão a trabalho em um cruzeiro pela Região dos Lagos, no Rio. “Saí do palco e o Junno me contou. De imediato, a reação foi: ‘É fake?’. Corri para a internet para saber se não era mais uma dessas loucuras que inventam. Não, não era”, completou.