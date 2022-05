Amber Heard expõe fotos de agressão de Johnny Depp no tribunal

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

De volta ao tribunal de Fairfax, na Virgínia, nesta segunda-feira, 16, a atriz Amber Heard, 36 anos, finalizou seu testemunho sobre o suposto abuso que sofreu durante a relação com o ex-marido, o ator Johnny Depp. “Infelizmente a violência se tornou quase normalizada, especialmente mais para o fim”, disse à corte, tendo a autorização para exibir fotos de seu rosto após uma possível agressão.

O que dizem as mulheres sobre Johnny Depp

Numa das brigas, ela “voou sobre os móveis da sala”, lhe causando uma contusão. O ator cortou sua própria pele até sangrar e se queimava com cigarros acessos, quando não tentava queimá-la também. Várias imagens do rosto de Amber machucado, feitas em maio de 2016, mostram marcas do que seria a agressão cometida pelo ex-marido. “Esse é o meu rosto após Johnny ter jogado um celular nele”, declarou.

A advogada Elaine Bredehoft perguntou a Amber sobre o período que reataram. A atriz disse voltou com o ex-marido em setembro de 2015, quando ele perdeu a ponta do dedo. Ele prometeu deixar as drogas e à Austrália. De acordo com seu testemunho, eles pensaram na possibilidade de ter filhos e comprar uma fazenda. “Nós estávamos em um período lindo e de paz. Só que Johnny era minha casa e essa casa era frequentemente bem violenta”, relatou. Em seguida, disse que ele a insultou ao saber que ela cogitava fazer um projeto na televisão com o ator James Franco. “Ele me chamava de mentirosa e de puta”.

