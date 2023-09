Alexandre Frota é barrado em camarote do The Town

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

O ex-deputado federal Alexandre Frota foi barrado no estande de uma cervejaria, uma das patrocinadoras do The Town, na noite deste domingo, 10. Ele ficou debaixo de chuva fina esperando alguém liberá-lo na entrada, enquanto outros convidados, como a ex-BBB Thelminha entravam tranquilamente. Perguntado pela coluna se ele estava barrado, Frota negou. “Não, estou aqui do lado de fora apenas esperando um amigo me liberar. Ele ainda não me respondeu no celular. Vou para a área vip mais tarde”, disse ele.