Affair de Medina comenta rivalidade com Yasmin Brunet

Mesmo após o fim da disputa entre as escolas de samba no Rio de Janeiro, as discussões acaloradas continuam rendendo. Yasmin Brunet, uma das musas da Grande Rio, não ficou nada satisfeita com a sua participação na avenida e acusou a escola de deixar para resolver sua fantasia às pressas, classificando sua participação como traumática.

O incômodo da musa tomou proporções maiores quando ela curtiu um comentário em rede social sugerindo que a influenciadora Gabriela Versiani teria sido privilegiada no desfile por um suposto relacionamento com diretor da escola. Ela tem sido apontada como o novo affair de Gabriel Medina, ex-marido da modelo. “Da minha parte não teve briga, da dela já não sei. O Medina pode ter influenciado o incômodo de Yasmin comigo”, comenta Gabriela à VEJA.

