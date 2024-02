Adriane Galisteu toda ‘rabiscada’ gera desconforto a quem interage

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Adriana Galisteu é uma das convidadas do Baile do Copacabana Palace, na noite deste sábado, 10, no Rio de Janeiro. A apresentadora escolheu um look inusitado. Completamente “rabiscada” com palavras em inglês pelo corpo, ela chamou atenção pelos salões nobres do tradicional hotel. Porém cada um que a cumprimentava ficava com “um pouco de sua fantasia”. Ela deixava rastros da tinta preta nas pessoas.